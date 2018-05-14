Серж Саргсян не обсуждал вопрос о введении режима ЧП с иностранными лидерами: глава офиса бывшего президента

Третий президент Армении Серж Саргсян в апреле, когда занимал должность премьер-министра, не обсуждал возможность объявления чрезвычайного положения с каким-либо иностранным лидером, Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава офиса бывшего президента Наири Петросян в ответ на статью Reuters, в которой говорится, что якобы Серж Саргсян за день до ухода в отставку обсуждал вопрос о введении чрезвычайного положения в телефонных беседах с российскими официальными лицами и членами своей команды.

«Как руководитель Офиса третьего президента Республики Армения хотел бы сообщить Маргарите Антидзе [автору статьи Рейтер – ред.], что в ходе событий, развернувшихся в апреле 2018 года в Армении, Серж Саргсян не обсуждал возможность введения чрезвычайного положения с иностранными лидерами», - отметил Петросян.

Агентство Reuters опубликовало статью со ссылкой на анонимный «дипломатический источник», в которой утверждалось, что Серж Саргсян обсуждал с российскими официальными лицами и членами своей команды возможность введения чрезвычайного положения за день до того, как ушел в отставку с поста премьер-министра.