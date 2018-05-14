Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии к 2022 году

Китай начнет поставки разработанного национальной промышленностью крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 к 2022 году. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

"Мы планируем получить сертификат летной годности от властей гражданской авиации к 2021 году и начать поставки самолета заказчикам к 2022 году", - приводятся в репортаже слова главного конструктора проекта Хуан Линцая.

Гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций.

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонны. Он может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и продолжительностью нахождения в воздухе до 12 часов. Длина самолета - 37 м, размах крыльев - 38,8 м.