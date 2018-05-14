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В женской сборной Армении по шахматам – новый член


В женской сборной Армении по шахматам появился новый член. Как передает «Арменпресс», по решению Федерации шахмат Армении членом женской сборной Армении по шахматам стала 17-летняя Анна Саргсян, ее международный рейтинг – 2323. Решение было принято, исходя из успехов юной шахматистки в последнее время.

На индивидуальном первенстве Европы по шахматам среди мужчин она выполнила женскую норму для международного мастера 1-го класса, затем на индивидуальном первенстве Европы по шахматам среди женщин она выполнила женскую норму для международного мастера 2-го класса.


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