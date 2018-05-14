Победительница Евровидения упала с лестницы

В Сети появилось видео падения израильской певицы Нетты Барзилай с лестницы на международном музыкальном соревновании Евровидение-2018. Запись опубликована наYouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел после выступления исполнительницы в первом полуфинале конкурса, на котором Нетта заняла первое место, набрав 283 балла. На кадрах видно, как певица спускается по лестнице под бурные возгласы фанатов. В какой-то момент Нетта отпускает перила, чтобы помахать поклонникам, но тут же спотыкается и падает.

Ей помогают подняться, после чего она останавливается, чтобы все-таки поприветствовать свою группу поддержки. По итогам финала международного песенного конкурса Евровидение, который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля Нетта, исполнившая песню Toy.