Премьер Армении подчеркнул готовность страны к укреплению экономических связей с Кыргызстаном

Армения позитивно и конструктивно настроена в связи с сотрудничеством с Кыргызстаном не только в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и в двустороннем формате. Как сообщает корр. Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Сочи в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета.

«Традиционно у нас были теплые отношения, и я уверен, что эти отношения будут не только продолжаться, но и развиваться. Я сожалею, что политические отношения высокого уровня не полностью отражают экономические связи», - сказал премьер-министр Пашинян, добавив, что одной из причин этого является расстояние между двумя странами, но, по его словам, это не должно препятствовать развитию экономических связей.

«Мы склонны к активной, позитивной работе и будем прилагать все усилия для того, чтобы наши двусторонние отношения развивались быстрыми темпами», - сказал премьер-министр Армении.

В свою очередь президент Кыргызстана поздравил Никола Пашиняна со вступлением в должность и выразил уверенность, что двусторонние отношения будут продолжать укрепляться и развиваться. «Мы готовы внести свой вклад в этом деле», - сказал он.

Ани Назарян