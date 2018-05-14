Число жертв беспорядков на границе сектора Газа достигло 16 человек
В ходе акций протеста со стороны палестинцев на границе сектора Газа и Израиля в понедельник погибли 16 человек, как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения Газы.
Ранения в ходе беспорядков получили около 600 человек, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о семи погибших палестинцах и около 70 раненых.
15 мая палестинцы отмечают день Накба, или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, повлекшем за собой массовые выселения арабов с израильской территории.
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