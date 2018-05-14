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Число жертв беспорядков на границе сектора Газа достигло 16 человек


В ходе акций протеста со стороны палестинцев на границе сектора Газа и Израиля в понедельник погибли 16 человек, как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения Газы.

Ранения в ходе беспорядков получили около 600 человек, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о семи погибших палестинцах и около 70 раненых.

15 мая палестинцы отмечают день Накба, или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, повлекшем за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

 

 




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