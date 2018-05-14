В Иерусалиме заложили сквер имени Трампа

Сквер имени президента США Дональда Трампа заложен на территории готовящегося к открытию в понедельник посольства США в Иерусалиме, как сообщает Арменпресс, об этом передаёт корреспондент РИА Новости.

Небольшой сквер с деревьями и цветами площадью не более десяти квадратных метров расположен перед зданием генконсульства США в районе Тальпийот. В центре сквера расположен декоративный объект — яблоко, украшенное мозаикой.

Также в сквере установлен камень с надписью "Площадь (сквер) США имени Дональда Трампа" на иврите, английском и арабском языках. "Сквер заложен во время президентского срока Дональда Трампа, чтобы увековечить открытие посольства США в Иерусалиме", — гласит ещё одна надпись на камне на английском языке и иврите.