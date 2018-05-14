В Сочи стартовало заседание высшего совета ЕАЭС, в котором принимают участие руководители стран-участниц ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», в заседании принимает участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Работа саммита начнется с групповой фотографии, после чего состоятся заседания в узком и расширенном составах. В повестке – 12 вопросов. В 2018 году в ЕАЭС председательствует РФ.

Среди приоритетов – наращивание усилий по созданию единого рынка товаров и услуг, развитие производственных связей и кооперации, курс на сближение финансовой политики. Кроме того, в Кремля предлагают выстраивать новые эффективные транспортные цепочки. Сторонам также предстоит обсудить утверждение проекта положения о статусе государства-наблюдателя при организации. Данный статус, как ожидается, будет предоставлен в Сочи Республике Молдова. Еще одним приоритетом является цифровая повестка. Россия предложит сразу несколько проектов в области интернет-торговли и создания цифровых коридоров.

В ходе заседания предусмотрено подписание документов.

От имени президента РФ Путина будет дан неофициальный обед в честь руководителей стран-участниц ЕАЭС.

Проходящий в Сочи саммит является первой в 2018-м году встречей руководителей стран-участниц ЕАЭС.

Высший совет ЕАЭС является высшим органом, в состав которого входят руководители стран-участниц ЕАЭС. ЕАЭС действует с 1-го января 2015 года, в его состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ.

В заседании принимает участие президент Молдовы Игорь Додон в качстве руководителя страны-наблюдателя. Президент Молдовы Игорь Додон назвал решение о придании Молдове статуа наблюдателя, принятое на прошлогоднем апрельском саммите в Бишкеке, историческим. Тогда Молдова выразила следующую позицию: «Принципиальное решение принято: Молдова станет наблюдателем при ЕАЭС. В пользу этого решения высказались все 5 стран-участниц ЕАЭС, в лице руководителей стран: Владимира Путина – от РФ, Александра Лукашенмко – от Беларуси, Нурсултана Назарбаева – от Казахстана, Сержа Саргсяна – от Армении, Алмазбека Атамбаева – от Киргизии. Это исторический день для Молдовы».

РФ предложила отвести статус страны-наблюдателя и для Таджикистана, что не предполагает участия в ЕАЭС, однако облегчает экономические связи и торговый оборот.