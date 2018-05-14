Мы настроены дать новый импульс армяно-российским отношениям: Пашинян

В Сочи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

«Уважаемый господин Премьер-министр! Уважаемые коллеги!

Позвольте мне Вас поприветствовать и поздравить Вас ещё раз – уже лично – с избранием на высокую должность Председателя Правительства Армении.

В начале нашей встречи хотел бы сказать, что мы рассматриваем – и это хорошо всем известно – Армению как нашего ближайшего партнёра и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, это касается вопросов безопасности.

Вы знаете, что Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Армении – это более 25 процентов. Российские капиталовложения составляют где-то 35 процентов всех иностранных инвестиций в Армению. У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота – тоже где-то на 25 процентов. И опережающим темпом растут поставки сельскохозяйственной продукции Армении на российский рынок: рост составил за предыдущие месяцы 38 процентов.

В общем, это очень хорошая динамика, и я рассчитываю на то, что нам удастся не только это сохранить, но и преумножить.

Хочу пожелать Вам успехов на посту руководителя Правительства. Надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор, мы будем так же активно работать на международной арене, в международных организациях, начиная с Организации Объединённых Наций, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, и заканчивая нашими региональными организациями – и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития», – приводит слова Путина сайт Кремля.

Никол Пашинян в свою очередь отметил: «Владимир Владимирович, спасибо за тёплые слова.

Очень приятно, что буквально через несколько дней после избрания на пост Премьер-министра Армении у меня есть возможность встретиться с Вами, потому что я думаю, что есть что пообсуждать.

Есть ещё и то, что не нуждается в обсуждении, – это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией. И в принципе могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус, и никто никогда не ставил, и думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений.

Мы настроены и у нас есть большая энергия дать новый импульс нашим отношениям – и в политическом, и в торгово-экономическом смысле. Надеемся развивать наши отношения в военно-технической отрасли и в других отраслях.

Сейчас очень много туристов из России приезжают в Армению, это очень приятно. Думаю, что очень нравится Армения российским туристам, и армянам тоже очень нравится видеть столько туристов в Ереване.

Хочу сказать, что мы очень высоко ценим ту сбалансированную позицию, которую Россия имела в ходе нашего внутриполитического кризиса, и думаю, что это была очень конструктивная позиция, это высоко ценится не только со стороны нашего Правительства, но и вообще в армянском обществе.

Ещё раз позвольте Вас поздравить с прошедшими праздниками. Было очень интересно наблюдать за майским парадом на Красной площади – это вообще любимое зрелище в Армении, парад 9 мая, и мы очень впечатлены теми достижениями, которые сейчас имеет российский военно-промышленный комплекс.

Спасибо Вам ещё раз за эту возможность».

Проходящий в Сочи саммит является первой в 2018-м году встречей руководителей стран-участниц ЕАЭС. Высший совет ЕАЭС является высшим органом, в состав которого входят руководители стран-участниц ЕАЭС. ЕАЭС действует с 1-го января 2015 года, в его состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ. Работа саммита начнется с групповой фотографии, после чего состоятся заседания в узком и расширенном составах.

Саммит Евразийского экономического союза состоится в понедельник, 14 мая в Сочи. В Сочи состоится первая личная встреча президента ЕФ Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего евразийского экономического совета. Это первая в текущем году встреча глав государств-членов ЕАЭС и первый контакт Путина после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств. В этой связи, помимо участия в заседании совета, предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание. В заседании Совета примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также новый премьер-министр Армении. В качестве гостя, по словам и.о. помощника президента, будет присутствовать президент Республики Молдова Игорь Додон. Никол Пашинян 13-14 мая проведет с рабочим визитом в России, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в Сочи 14-го мая. В рамках заседания состоится встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Планируются также другие двусторонние встречи.