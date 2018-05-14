Евросоюз ведет переговоры с США по ситуации вокруг сделки с Ираном

Евросоюз ведет переговоры с властями США по ситуации вокруг ядерной сделки по Ирану, решение о выходе из которой объявил президент Дональд Трамп. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Я могу подтвердить, что мы также находимся в контакте с американскими партнерами", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов о том, ведет ли Брюссель переговоры с Вашингтоном после объявления Трампа по Ирану.

Косьянчич добавила, что Евросоюз не обсуждает возможное новое соглашение с Ираном, а сосредоточен на реализации действующей сделки по иранской ядерной программе.



