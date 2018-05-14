Армения характеризуется как пример успешного сотрудничества с различными интеграционными структурами: Прощальная речь Налбандяна

Бывший министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил с речью, адресованной дипломатам Армении по случаю окончания его пребывания в должности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Налбандян в своей речи отметил:

«Дорогие коллеги,

Десять лет назад мне выпала большая честь возглавить министерство иностранных дел Армении. За эти годы мы вместе добились важных достижений. Уверен, что в ближайшие годы удастся претворить в жизнь то, что еще не реализовано. Основанием для этой уверенности является та рабочая, целеустремленная атмосфера, сформировавшаяся в Министерстве иностранных дел, установившиеся институциональные механизмы, а также профессиональный дипломатический персонал, которые являются патриотами своей страны и преданы своему делу.

Когда в прошлом году мы отмечали 25-летие установления дипломатических отношений Армении с рядом стран, несомненно было, что за относительно короткий период времени нам удалось создать жизнеспособную структуру, которая сегодня с честью выполняет свои обязательства. Это имеет большое значение для всех нас, особенно для тех, кто стоял у истоков формирования и становления дипломатической службы в Армении.

Факты и цифры, обобщающие последние десять лет, более чем знаковые. Приведу лишь несколько примеров.

В одном из важнейших приоритетов внешней политики Армении - процессе урегулирования карабахского конфликта, в течение последних десяти лет произошли концептуальные изменения, наши позиции были кардинально укреплены. Реализация права народов на самоопределение, являющегося краеугольным камнем нашей позиции на протяжении многих лет, было четко зафиксировано как основной рецепт решения проблемы в заявлениях, принятых на уровне лидеров стран-сопредседателей в л’Аквиле, Мускоке, Довиле, Лос-Кабосе и Эннискиллене, в которых подчеркивается, что статус Арцаха должен быть определен народом Нагорного Карабаха посредством его волеизъявления, имеющего юридически обязательную силу. Это та позиция, которую сегодня поддерживает международное сообщество.

Если в течение многих лет Азербайджан настаивал на том, что урегулирование карабахского конфликта должно было основано только на принципе территориальной целостности, то сегодня мы достигли точки, когда международное сообщество говорит, что в основе урегулирования конфликта между Карабахом и Азербайджаном лежат три принципа - неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность, равноправие и право народов на самоопределение, которые считаются одним целым и попытки дать преимущество одному из них подорвут мирное урегулирование.

Армения неоднократно подчеркивала, что без участия Карабаха всестороннее и прочное решение проблемы будет невозможно. Сегодня сопредседатели разделяют эту точку зрения и это зафиксировано в рабочих документах переговорного процесса.

В отличие от предыдущего периода, именно за последние годы сопредседатели начали делать адресные заявления Азербайджану.

Провалившись в переговорах по карабахскому конфликту, в апреле 2016 года Азербайджан развязал новую агрессию против Арцаха, посредством этого пытаясь навязать свои подходы к процессу урегулирования в переговорном процессе. Баку снова провалился, свидетельством чему являются результаты саммитов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, многочисленные заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сегодня непоколебимо можно констатировать, что международное сообщество и Армения говорят почти на одном языке: нет альтернативы мирному урегулированию конфликта на основе права народа Арцаха на самоопределение, международное признание и гарантии безопасности. Армения, как переговорная сторона, неоднократно подчеркивала, что наряду со странами-сопредседателями она продолжит свои усилия в этом направлении.

Произошедшие развития обосновывают правоту и эффективность выбранных нами тактики и шагов.

Наши достижения являются результатом многолетней последовательной и усердной работы. Их сохранение и консолидация также требуют больших усилий, чтобы на этой основе возможно было пойти на урегулирование вопроса.

Международное признание и осуждение Геноцида армян в течение десяти лет являлось одним из главных приоритетов нашей внешней политики. Число стран, признавших Геноцид армян за этот период, увеличилось примерно на дюжину, а число различных международных организаций и административных единиц стран увеличилось на несколько десятков. Особого упоминания заслуживают мероприятия, посвященные 100-летию Геноцида армян, и в этой связи наша общенациональная солидарность и широкий международный резонанс вокруг проведенных мероприятий.

По инициативе Армении в Совете ООН по правам человека и в других международных платформах были приняты ряд резолюций о предупреждении геноцидов и преступлений против человечества.

В Совете по правам человека на основе резолюции, принятой консенсусом в марте 2015 года по инициативе Армении, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 9 декабря Днем памяти жертв геноцида.

В апреле 2018 года в Совете по правам человека по инициативе Армении консенсусом была принята еще одна резолюция о предупреждении геноцидов и преступлений против человечества, соавтором которой стали шестьдесят стран. Сегодня, по определению различных международных структур, Армения со своими инициативами стала флагманом международных усилий по предупреждению преступлений против человечества.

В декабре сего года в связи с 70-летием принятия “Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, в Ереване пройдет 3-й Глобальный форум “Против преступления геноцида”, посвященный проблеме предупреждения геноцида посредством образования.

Наша страна активно вовлечена в глобальных процессах и инициативах, направленных на предотвращение распространения оружия массового уничтожения, контроля над вооружениями, ядерной безопасности, борьбы с терроризмом, защите жертв дискриминации и насилия на почве национальной и религиозной идентичности, проблем миграции, беженцев и тд.

В течение последнего десятилетия в центре нашего постоянного внимания были защита интересов граждан Армении и армян по национальности, проживающих за рубежом, оказание помощи нашим соотечественникам в кризисных ситуациях. Ярким примером этого является всесторонняя поддержка, оказываемая сирийским армянам.

Армяно-российские союзнические отношения были еще более углублены и расширены за последнее десятилетие и находятся на своем пике. Свидетельством этому являются организованные в последние годы государственные визиты лидеров Армении и России, которые были первыми в истории наших двусторонних отношений.

Новый импульс получили политический диалог, экономическое сотрудничество, военно-техническое, децентрализованное, научно-образовательное и гуманитарное взаимодействие. В 2010 году между Россией и Арменией был подписан пятый протокол к договору о размещении российской военной базы на территории Армении от 16 марта 1995 года. Он предусматривает, что российская военная база в Армении вместе с Вооруженными Силами Армении будет выступать гарантом безопасности Армении, и для этой цели Россия предоставит Армении современное оружие, а также специальную военную технику.

Благодаря совместным усилиям дружественное партнерство с Соединенными Штатами поднялось на качественно новый уровень, контакты на высоком уровне стали периодическими, сотрудничество расширилось в самых разных областях - от политического диалога до программ развития. Значимыми были последовавшие друг за другом два визита в Армению госсекретаря США. Было подписано Рамочное соглашение о торговле и инвестициях, крупнейшая инвестиция из США в Армению была реализована также в последние годы. Был упрощен визовый режим.

Развились по нарастающей и наши многовековые добрососедские отношения с непосредственными соседями - Грузией и Ираном.

Одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики было активное участие в региональных интеграционных процессах.

В 2015 Армения стала членом Евразийского экономического союза, что вытекает из стратегических и экономических интересов и открывает широкие перспективы для развития нашей страны.

Армения, будучи активным членом ЕАЭС, своими реалистичными шагами доказала, что также может эффективно взаимодействовать в других интеграционных форматах.

Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и ЕС стало одним из важнейших направлений отношений Армении и Евросоюза.

Со стороны международного сообщества Армения единодушно характеризуется как пример успешного сотрудничества с различными интеграционными структурами.

Мы углубили традиционно дружеское партнерство с Францией, Германией, Грецией, Кипром, Ватиканом, Италией, Восточной и Центральной Европой, скандинавскими и другими европейскими странами.

В этот период расширилась география и интенсивность отношений Армении. Значительный прогресс был достигнут в сотрудничестве с Китаем. Были активизированы контакты с Индией, Японией и Республикой Корея. Установлено эффективное и практическое сотрудничество с арабским миром, азиатским регионом, Латинской Америкой и африканскими странами.

Благодаря нашей инициативе, направленной на урегулирование армяно-турецких отношений, была вновь подтверждена поддержка международного сообщества принципиальной позиции Армении по нормализации армяно-турецких отношений без предусловий, в то время как деструктивные подходы Турции получили соответствующую реакция со стороны международного сообщества.

Одним из важнейших направлений внешней политики Армении было углубление вовлеченности в международных организациях. Проделана объемная работа по обеспечению избрания представителей Армении в различных международных структурах.

Новыми инициативами были отмечены председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. Высокой международной оценке удостоилось председательство Армении в Совете Европы. За эти годы Армения дважды председательствовала в Организации Черноморского экономического сотрудничества. В июне в Ереване намечено заседание Совета министров иностранных дел ОЧЭС.

Армения расширила свою вовлеченность в международных миротворческих операциях, приняв участие в ряде миротворческих миссий.

Было продолжено сотрудничество между Арменией и Организаций Североатлантического альянса.

Решение о проведении 17-го саммита Международной организации франкофонии в Ереване и о передаче Армении председательства в этой структуре, объединяющий почти половину стран мира, были яркой демонстрацией доверия и солидарности с Арменией со стороны международного сообщества. Уже сегодня главы двух десятков стран и правительств подтвердили свое участие в саммите, который состоится в октябре. Прошу всех сделать все необходимое для проведения на самом высоком уровне саммита и Экономического форума Франкофони. Примите это как личную просьбу.

В результате продвижения экономической составляющей внешней политики Армении было укреплено сотрудничество с традиционными партнерами, углублено сотрудничество в рамках региональных и международных финансово-экономических структур, а с рядом стран были созданы эффективные механизмы межправительственных комитетов экономического сотрудничества.

Уважаемые коллеги,

Новое и комфортное здание Министерства иностранных дел само по себе символизирует ту обширную работу, которая была сделана для повышения эффективности нашей дипломатической службы в последние годы. Уверен, что эти стены в ближайшие годы станут свидетелем еще многих и многих успехов.

С особым почтением я бы хотел упомянуть о созданной в 2009 году Дипломатической школе Министерства иностранных дел Республики Армения, более 100 выпускников которой пополнили ряды нашей дипломатической службы, привнося новое дыхание в нашу систему.

Резко расширилась география наших дипломатических миссий: за последние десять лет Армения открыла около двух десятков дипломатических миссий. За тот же период в Армении открылось 15 дипломатических представительств. Число стран, установивших дипломатические отношениями с Арменией, достигло 175. Возросло членство Армении в международных организациях, достигнув примерно ста. За эти годы было подписано около девятьсот международных контрактов.

Состоялись несколько сотен высокопоставленных взаимных визитов. Количество только моих встреч на уровне министров иностранных дел и глав международных организаций превышает одну тысячу.

Для собравшихся здесь сотрудников министерства иностранных дел понятно, какой огромный объем работы скрывается за этими, казалось бы, сухими фактами и цифрами, какие большие усилия понадобились нам для этого. Все это было бы невозможно без кропотливой и самоотверженной работы всего нашего персонала.

Моим самым большим желанием и пожеланием является, чтобы наша дипломатическая служба не жалела усилий и энергии для удвоения достижений, чтобы продолжала высоко держать честь армянского дипломата, чтобы наилучшим образом представляла и защищала интересы нашей страны и народа.

На фоне недавних событий в Армении стоит отметить, что внешняя политика нашей страны не только не стала предметом критики, но и ее основные принципы были вновь подтверждены политическими силами, имеющими разные взгляды.

Пользуясь случаем, я хотел бы выразить свою глубокую благодарность третьему президенту Республики Армения Сержу Саргсяну за предоставленную мне честь и возможность служить Армении в качестве министра иностранных дел, за поддержку и доверие.

Я выражаю свою благодарность сотрудникам центрального аппарата министерства иностранных дел - от руководящего состава до недавно присоединившихся к нашим рядам выпускникам Дипломатической школы, служащим за рубежом нашим коллегам, которые часто в самых сложных условиях с безраздельной преданностью служат своей родине, техническому персоналу, который имеет существенный вклад в обеспечение эффективного функционирования нашего учреждения, всем тем, с которыми я имел честь работать над продвижением интересов и приоритетов Армении.

Новоназначенному министру иностранных дел Зограбу Мнацаканяну, всем нашим дипломатам желаю успехов и достижений во славу нашей Родины и армянского народа.

Спасибо».