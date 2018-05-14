Китай запустил строительство первого в мире противошумового туннеля для скоростных поездов

На юге Китая в провинции Гуандун ведется строительство первого в мире звукоизоляционного туннеля, предназначенного для движения высокоскоростных поездов. Как сообщила в понедельник газета Global Times, целью создания сооружения стала защита от громких звуков жителей расположенного неподалеку заповедника.

Туннель протяженностью около 2 км представляет собой барьер, установленный на одном из участков железной дороги Цзянмэнь-Маомин. Издание отмечает, что "разработка полностью закрытой конструкции, оснащенной технологией шумопоглощения" не имеет аналогов и является "первой в мире подобной железнодорожной линией для движения высокоскоростных поездов", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам разработчиков, туннель пока находится на стадии строительства, однако, как ожидается, в скором времени будет запущен в эксплуатацию. Согласно информации издания, строительство дороги обошлось провинции в 187 млн юаней (около $29,5 млн).