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Кудрин согласился возглавить Счетную палату


Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин согласился стать кандидатом на должность главы Счетной палаты от "Единой России".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, он назвал снижение коррупции в финансовой сфере своей задачей на этом посту.

В пятницу стало известно, что "Единая Россия" предложила Кудрину выдвинуться кандидатом на пост главы Счетной палаты. По словам самого Кудрина, это предложение стало для него неожиданным.



 

 




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