Кудрин согласился возглавить Счетную палату
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин согласился стать кандидатом на должность главы Счетной палаты от "Единой России".
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, он назвал снижение коррупции в финансовой сфере своей задачей на этом посту.
В пятницу стало известно, что "Единая Россия" предложила Кудрину выдвинуться кандидатом на пост главы Счетной палаты. По словам самого Кудрина, это предложение стало для него неожиданным.
- 16:01 Число жертв беспорядков на границе сектора Газа достигло 16 человек
- 15:55 В Иерусалиме заложили сквер имени Трампа
- 15:44 "Самая вежливая кошка в мире" стала звездой соцсетей
- 15:38 Евросоюз ведет переговоры с США по ситуации вокруг сделки с Ираном
- 15:31 Китай запустил строительство первого в мире противошумового туннеля для скоростных поездов
- 15:25 Кудрин согласился возглавить Счетную палату
- 15:18 Источник: ЕС расширил черный список в отношении России из-за выборов в Крыму
- 14:55 Никогда не страдал манией считаться «отцом» чего-либо: ответ Вигена Саргсяна Левону Тер-Петросяну
- 14:54 В Сочи встретились Пашинян и Лукашенко
- 14:42 Верховный суд Индии признал все слоновые бивни в стране собственностью правительства
- 14:35 Астрономы предупредили о приближении к Земле "пропавшего" астероида
- 14:31 Евразийский экономический союз готовится к подписанию соглашений с Ираном и Китаем
- 14:20 Группа депутатов от фракции РПА предлагает убрать передвижные радары скорости
- 14:15 Названы катастрофические последствия употребления алкоголя и табака
- 14:07 Китайский пенсионер стал первым безногим альпинистом, покорившим Эверест
- 14:06 Россия считает Армению важнейшим партнером и союзником в регионе: Путин
- 14:01 Сносить "Зимнюю вишню" в Кемерове начнут 15 мая
- 13:43 Одного из граждан Армении, пострадавших в ДТП на дороге Мцхета-Тбилиси, прооперировали
- 13:42 Россия и Иран будут делать все, чтобы сохранить СВПД, завил Зариф
- 13:41 Стартовала встреча Никола Пашиняна с Владимиром Путиным
- 13:26 В Каннах показали "2001: Космическая одиссея" на 70-миллиметровой пленке
- 13:18 Более 10 тыс. палестинцев вышли на акцию протеста из-за посольства США в Иерусалиме
- 13:05 ВВС Ирака уничтожили штаб командования ИГ в Сирии
- 12:57 Лавров назвал кризисной ситуацию вокруг сделки по иранскому атому
- 12:27 Министр ОН Араик Арутюнян выступил с предложением отсрочить на неделю сроки вступительных экзаменов
- 12:27 Никол Пашинян обсудил с председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном вопросы развития сотрудничества
- 12:24 Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Молдовы Игорем Додоном ряд вопросов
- 12:19 Bloomberg: миллиардер снял с аукциона поврежденный автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн
- 12:11 Саакашвили заявил о намерении исправить собственные ошибки в Грузии
- 12:05 В результате выстрела со стороны азербайджанских ВС в Арцахе тяжело ранен военнослужащий
- 12:03 Левон Тер-Петросян прокомментировал заявления Никола Пашиняна и Вигена Саргсяна о том, что Армения является стороной карабахского конфликта
- 11:59 В Индонезии при атаке террористов на полицейский участок пострадали 10 человек
- 11:57 На территории Армении ожидаются осадки
- 11:47 СМИ: в Германии эвакуировали посетителей фестиваля под открытым небом
- 11:43 В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви
20:30, 10.05.2018
Просмотрели 4556 раз Артур Ванецян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения
21:40, 13.05.2018
Просмотрели 3811 раз В письме Пашиняну Леонтьев принес извинения за свой неподобающий комментарий — пресс-служба премьера
18:03, 09.05.2018
Просмотрели 2138 раз Наши усилия должны быть направлены на международное признание Республики Арцах: премьер-министр Армении встретился с президентом Арцаха
18:51, 11.05.2018
Просмотрели 1385 раз Сурен Папикян назначен министром территориального управления и развития, а Мхитар Айрапетян – министром диаспоры Республики Армения
20:05, 12.05.2018
Просмотрели 1228 раз Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел Республики Армения