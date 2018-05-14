Источник: ЕС расширил черный список в отношении России из-за выборов в Крыму

Совет ЕС принял решение внести еще пять крымских чиновников в черный список для России в связи с организацией в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в понедельник дипломатический источник в Брюсселе.

"Совет ЕС принял решение внести еще пять физических лиц в черный список, связанный с действиями по подрыву суверенитета Украины, в контексте организации в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года", - сказал он. Он отметил, что данное решение "вступит в силу со вторника, после его публикации в Официальном журнале ЕС".

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов ограничительных мер ЕС: секторальные экономические санкции, черные списки индивидуальных физических и юридических лиц, а также пакет санкций в отношении Крыма.





