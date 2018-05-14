Никогда не страдал манией считаться «отцом» чего-либо: ответ Вигена Саргсяна Левону Тер-Петросяну

Бывший министр обороны Армении Виген Саргсян ответил на заявление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, в котором он прокомментировал заявления Никола Пашиняна и Вигена Саргсяна о том, что Армения является стороной карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», бывший министр обороны Армении Виген Саргсян ответил на заявление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, его отклик под названием «Подходы Левона Тер-Петросяна в арцахском вопросе нам известны, известно и отношение нашего общества к ним». В ответе Вигена Саргсяна сказано:

«Подходы Левона Тер-Петросяна в арцахском вопросе нам известны уже длительное время. Они стали причиной его ухода в отставку и абсолютного провала возглавляемой им партии АНК в парламентских выборах 2017 года. Искренне надеюсь, что Никол Пашинян не разделяет его подходы в арцахском вопросе.

Я обозначил важность создания профессиональной команды вокруг внешнеполитических подходов, с целью исключения представления личностных подходов в качестве мнения страны. Особенно, в условиях, когда избранный премьер-министром человек не имел случая провести обсуждения по внешнеполитическим вопросам по поводу своих концепций в этих вопросах. Именно об этом я говорил в своем интервью.

Руководство Армении, ососбенно, представляя свою переговорную заявку, должно акцентировать те подходы, которые проистекают из интересов безопасности Арцаха и усиляют позиции в переговорах. Параллельно тому, что Азербайджан продвигает обстоятельство того, что Армения является «стороной войны», он еще и постоянно пытается представить карабахский конфликт как территориальный спор между Арменией и Азербайджаном. Поэтому они всегда говорят о карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном. На самом деле это конфликт между Азербайджаном и Карабахом. Армения является дтороной переговоров и является гарантом безопасности населения НКР. Армения всегда акцентировала, что Арцахская проблема – вопрос самоопределения народа, и уверен, что продолжит выступать с этих позиций.

P.S. Никогда не страдал манией считаться «отцом» чего-либо, особенно, концепции нация-армия, которая идет к нам из глубины веков. Всегда говорил об этом в своих публичных выступлениях. Попросту я делал то, что в моих силах, чтобы эффективно осуществить претворение этой концепции в жизнь. Горд, что во многом преуспел».