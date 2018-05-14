В Сочи встретились Пашинян и Лукашенко

В рамках саммита ЕАЭС в Сочи встретились премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Сочи, встреча состоялась в преддверии саммита высшего совета ЕАЭС.

С армянской стороны во встрече принимают участие вице-премьер Армении Тигран Авинян, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, советник МИД, начальник управления странами СНГ Армен Гевондян.

С белорусской стороны во встрече принимают участие вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, министр ИД Владимир Макей, руководитель подразделения МИД Беларуси Алексей Самосун.

После этой встречи стартует заседание высшего совета ЕАЭС.

Проходящий в Сочи саммит является первой в 2018-м году встречей руководителей стран-участниц ЕАЭС. Высший совет ЕАЭС является высшим органом, в состав которого входят руководители стран-участниц ЕАЭС. ЕАЭС действует с 1-го января 2015 года, в его состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ. Работа саммита начнется с групповой фотографии, после чего состоятся заседания в узком и расширенном составах.

Саммит Евразийского экономического союза состоится в понедельник, 14 мая в Сочи. В Сочи состоится первая личная встреча президента ЕФ Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего евразийского экономического совета. Это первая в текущем году встреча глав государств-членов ЕАЭС и первый контакт Путина после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств. В этой связи, помимо участия в заседании совета, предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание. В заседании Совета примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также новый премьер-министр Армении. В качестве гостя, по словам и.о. помощника президента, будет присутствовать президент Республики Молдова Игорь Додон. Никол Пашинян 13-14 мая проведет с рабочим визитом в России, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в Сочи 14-го мая. В рамках заседания состоится встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Планируются также другие двусторонние встречи.