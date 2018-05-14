Верховный суд Индии признал все слоновые бивни в стране собственностью правительства
Все слоновьи бивни - основной источник слоновой кости - считаются на территории Индии собственностью индийского правительства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Такое решение принял Верховный суд Индии, поставив точку в спорах, продолжающихся уже около 20 лет.
"Нет никакого сомнения в том, что правительство имеет все права на это [слоновую кость]", - цитирует в понедельник газета The Hindu заявление судей. Соответствующее решение было вынесено коллегией Верховного суда во главе с его председателем Дипаком Мисрой.
Это решение уже поддержали индийские защитники животных, которые борются против незаконной торговли слоновой костью и убийств слонов браконьерами. Индия запрещает экспорт и импорт слоновой кости, однако черный рынок развит в стране.
При этом, закон дает возможность частным владельцам животных оставлять у себя их бивни при условии, что владелец гарантирует, что они не будут проданы другому лицу или вывезены за рубеж.