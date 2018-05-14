Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Евразийский экономический союз готовится к подписанию соглашений с Ираном и Китаем


Соглашения между ЕАЭС, Китайской Народной Республикой, а также Исламской Республикой Иран планируется подписать 17 мая в Астане, передает Арменпресс. Между ЕАЭС и Ираном заработает зона свободной торговли, предусматривающая снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. С Китаем достигнуты договорённости по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству. Со стороны ЕАЭС соглашения будут подписаны Председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном. В церемонии подписания примут участие высокопоставленные представители стран Евразийского экономического союза, Китая и Ирана.

 

 




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