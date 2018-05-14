Группа депутатов от фракции РПА предлагает убрать передвижные радары скорости
Группа депутатов от фракции РПА выступает с законодательной инициативой и предлагает убрать передвижные радары скорости. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян.
«Уважаемые коллеги, сегодня мы с Ваграмом Багдасаряном, Геворгом Костаняном, Андраником Арутюняном, представили законопроект о внесении изменений в закон о полиции Армении, в связи с тем, что еще 3-го марта на заседании государственно-правовой комиссии НС Армении высказывалась озабоченность по поводу регистрации нарушений ПДД и необходимпсть изменения законодательства.
Предлагается исключить возможность фото- и видео-съемку со стороны сотрудников ДП с использованием передвижных технических средств. Озабоченность вызывает то, что подобные действия могут нарушать неприкосновенность частной жизни граждан, а также то, что со стороны сотрудников ДП не проводится должное уведомление по поводу зафиксированных ими инцидентов. Иными словами, это законодательное урегулирование вызывает больше вопросов, чем дает ответов.В случае предложений со стороны правительства мы готовы обсудить их и включить в свой законопроект»,- пишет зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян.