Группа депутатов от фракции РПА предлагает убрать передвижные радары скорости

Группа депутатов от фракции РПА выступает с законодательной инициативой и предлагает убрать передвижные радары скорости. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян.

«Уважаемые коллеги, сегодня мы с Ваграмом Багдасаряном, Геворгом Костаняном, Андраником Арутюняном, представили законопроект о внесении изменений в закон о полиции Армении, в связи с тем, что еще 3-го марта на заседании государственно-правовой комиссии НС Армении высказывалась озабоченность по поводу регистрации нарушений ПДД и необходимпсть изменения законодательства.

Предлагается исключить возможность фото- и видео-съемку со стороны сотрудников ДП с использованием передвижных технических средств. Озабоченность вызывает то, что подобные действия могут нарушать неприкосновенность частной жизни граждан, а также то, что со стороны сотрудников ДП не проводится должное уведомление по поводу зафиксированных ими инцидентов. Иными словами, это законодательное урегулирование вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

В случае предложений со стороны правительства мы готовы обсудить их и включить в свой законопроект»,- пишет зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян.