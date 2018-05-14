Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство со стороны Азербайджана

В 3-м гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении проводится расследование для установления обстоятельств ранения армянского военнослужащего срочной службы, сержанта Шамхала Петросяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК РА.

«13 мая 2018 года, около 12:35, в результате произведенных ВС Азербайджана выстрелов в направлении боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части сквозное огнестрельное пулевое ранение в области брюшной полости получил военнослужащий срочной службы, сержант Шамхал Сейранович Петросян.

Ш. Петросян был доставлен в военный госпиталь, где его прооперировали. Его состояние оценивается как тяжелое», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма.

Проводится предварительное следствие.