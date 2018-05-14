Китайский пенсионер стал первым безногим альпинистом, покорившим Эверест

Лишенный обеих ног 70-летний китайский альпинист Ся Боюй стал первым человеком в мире с обеими ампутированными ногами, который добрался до вершины высочайшей горы в мире Эвереста с непальской стороны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство культуры, туризма и гражданской авиации Непала.

"Китайский альпинист с обеими ампутированными ногами взобрался на вершину сегодня в 8.40 по местному времени. Он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который взобрался на пик с южной стороны", — сообщили агентству в базовом лагере.

До настоящего времени единственным человек с обеими ампутированными ногами, который покорил Эверест, но с тибетской стороны, был новозеландец Марк Инглис. Ему удалось это сделать в 2006 году.

Ся Боюй лишился ног из-за обморожения в 1975 году после своей первой неудачной экспедиции на Эверест. Однако неудача не остановила его. Он пытался покорить вершину в 2014, 2015 и 2016 годах, но достижению его цели помешали сход лавины, землетрясение и плохие погодные условия.