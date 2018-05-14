Демонтаж торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где при пожаре в конце марта погибли 60 человек, начнется 15 мая, сообщил в соцсети "ВКонтакте" врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Завтра, 15 мая, мы приступаем к демонтажу торгового центра "Зимняя вишня". Все вопросы с собственниками урегулированы, Следственный комитет снял арест. Работы начнутся в запланированные сроки", - написал Цивилев.

Собственников у здания около 40, но основной - Кемеровский кондитерский комбинат - уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.