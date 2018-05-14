Россия и Иран будут делать все, чтобы сохранить СВПД, завил Зариф

Россия подтвердила свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, РФ и Иран будут стараться сделать все, чтобы сохранить СВПД после выхода из сделки США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"У Ирана и России складывается отличное взаимодействие, и мы будем продолжать работу в этом направлении. Россия заявила, что будет придерживаться и защищать СВПД. Иран и Россия также должны гарантировать наши общие интересы, которые заключаются в том, чтобы сохранить СВПД и также гарантировать выгоду для всех с точки зрения экономических выгод для участников", — сказал Зариф журналистам по итогам своей встречи с и.о. главы МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У нас была очень хорошая встреча", — добавил он.