Более 10 тыс. палестинцев вышли на акцию протеста из-за посольства США в Иерусалиме

На административной границе сектора Газа в понедельник проходит палестинский "Марш возвращения" и акции протеста против открытия посольства США в Иерусалиме. Как передает Арменпресс, об этом сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

На данный момент в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тысяч палестинцев, передает телеканал. Некоторые демонстранты пытались пересечь пограничное заграждение. Отмечается, что не менее 20 человек в понедельник получили ранения.

Протесты 14 мая приурочены к поминовению Накбы - "катастрофы" в связи с созданием в 1948 году государства Израиль, а также открытием в Иерусалиме посольства США.