ВВС Ирака уничтожили штаб командования ИГ в Сирии

Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Об этом, как передает телеканал Al Sumaria, заявили в понедельник в командовании совместными операциями ВС Ирака.

По имеющейся информации, самолеты F-16 провели воздушную операцию на территории Сирии, в результате которой уничтожили штаб командования ИГ и центр логистической поддержки террористов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





