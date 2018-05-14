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ВВС Ирака уничтожили штаб командования ИГ в Сирии


Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Об этом, как передает телеканал Al Sumaria, заявили в понедельник в командовании совместными операциями ВС Ирака.

По имеющейся информации, самолеты F-16 провели воздушную операцию на территории Сирии, в результате которой уничтожили штаб командования ИГ и центр логистической поддержки террористов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



 

 

 




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