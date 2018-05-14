Лавров назвал кризисной ситуацию вокруг сделки по иранскому атому

Глава МИД России Сергей Лавров, открывая в понедельник встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, назвал кризисной ситуацию, складывающуюся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"К сожалению, мы в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать ключевые международные договоренности, - подчеркнул он. - Поэтому сегодня рассчитываем посмотреть, как мы можем с участием Китая, России, Ирана, Евросоюза использовать имеющиеся в нашем распоряжении механизмы, чтобы не допустить подрыва этого важнейшего документа и не допустить дестабилизации обстановки в регионе".

"Насколько мы понимаем, и Евротройка, и Китай, и Иран, как и Россия, заявили о своем намерении придерживаться положений СВПД, - обратил внимание глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что законные интересы каждого из участников иранской сделки по атому закреплены в Совместном всеобъемлющем плане действий, их необходимо совместно отстаивать.





