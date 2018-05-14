Стартовала встреча Никола Пашиняна с Владимиром Путиным

В Сочи стартовала встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи обсуждаются вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как передает корреспондент «Арменпресс» из Сочи, встреча состоялась в преддверии саммита высшего совета ЕАЭС.

С армянской стороны во встрече принимают участие вице-премьер Армении Тигран Авинян, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, посол Армении в РФ Вардан Тоганян, помощники премьер-министра Армении Варужан Нерсисян, Рубен Рубинян, советник МИД, начальник управления странами СНГ Армен Гевондян.

С российской стороны во встрече принимают участие заместитель руководителя аппарата президента РФ, пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, замминистра ИД РФ Александр Панкин. В ходе рабочей поездки состоятся также встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Киргизии Сооронбеем Жеенбековым.

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Проходящий в Сочи саммит является первой в 2018-м году встречей руководителей стран-участниц ЕАЭС. Высший совет ЕАЭС является высшим органом, в состав которого входят руководители стран-участниц ЕАЭС. ЕАЭС действует с 1-го января 2015 года, в его состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ. Работа саммита начнется с групповой фотографии, после чего состоятся заседания в узком и расширенном составах.

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После избрания на должность премьер-министра Армении, первым Никола Пашиняна поздравил президент РФ Путин. Затем между сторонами состоялся телефонный разговор, во время которого собеседники обменялись взаимными поздравлениями. Собеседники выразили готовность продолжать работать в направлении развития армянсо-российских стратегических, союзнических отношений, углубления интеграционных процессов. Стороны договорились подробнее обсудить указанные вопросы в рамках саммита ЕАЭС 14-го мая.

8-го мая лидер фракции «Елк» Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении 59 голосами «за», 42 голосами «против», затем указ о его назначении подписал президент Армении Армен Саркисян.

Ани Назарян