Министр ОН Араик Арутюнян выступил с предложением отсрочить на неделю сроки вступительных экзаменов

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян выступил с предложением отсрочить на одну неделю сроки вступительных экзаменов. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян поинтересовался у общественности, стоит ли реализовать его предложение.



Министерство образования и науки Армении ранее сообщало о том, что вступительные экзамены в стране должны были начаться с 1 июня.



"Один важный вопрос - так как учащиеся выпускных классов во время всенародного движения потеряли время, они не успели хорошо подготовиться к выпускным экзаменам. В этой связи предлагаю на неделю перенести вступительные экзамены в вузы", - написал Арутюнян.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Парламент Армении на специальном заседании 8 мая со второй попытки избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Президент Армении Армен Саркисян 12-го мая назначил ряд министров, завершив тем самым формирование правительства страны.