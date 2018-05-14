Министр ОН Араик Арутюнян выступил с предложением отсрочить на неделю сроки вступительных экзаменов
Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян выступил с предложением отсрочить на одну неделю сроки вступительных экзаменов. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.
Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян поинтересовался у общественности, стоит ли реализовать его предложение.
Министерство образования и науки Армении ранее сообщало о том, что вступительные экзамены в стране должны были начаться с 1 июня.
"Один важный вопрос - так как учащиеся выпускных классов во время всенародного движения потеряли время, они не успели хорошо подготовиться к выпускным экзаменам. В этой связи предлагаю на неделю перенести вступительные экзамены в вузы", - написал Арутюнян.