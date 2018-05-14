Никол Пашинян обсудил с председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном вопросы развития сотрудничества
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической коллегии Тиграном Саркисяном в рамках заседания Верховного совета ЕАЭС в Сочи.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью премьер-министра Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы из повестки предстоящего саммита Евразийского экономического союза. Собеседники обсудили другие вопросы, касающиеся дальнейшего развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и расширения взаимоотношений между государствами-членами Союза. Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Сочи 14-го мая. Это первая в текущем году встреча глав государств-членов ЕАЭС.
Как сообщалось ранее, в Сочи стартовала встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Коллегии экономической комиссии ЕАЭС Тиграном Саргсяном. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Сочи, пресса присутствовала лишь при протокольной части встречи, далее премьер-министр Армении Никол Пашинян беседовал с председателем Коллегии экономической комиссии ЕАЭС Тиграном Саргсяном за закрытыми дверьми.