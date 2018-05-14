Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Молдовы Игорем Додоном ряд вопросов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник в Сочи в рамках саммита ЕАЭС встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.



Собеседники высоко оценили уровень армяно-молдавских отношений и придали важное значение реализации последовательной работы для их дальнейшего развития.



Пашинян счел необходимым придать новый импульс двустороннему экономическому сотрудничеству и подчеркнул, что оно не соответствует уровню политических отношений.



«Мы должны предпринять соответствующие шаги для активизации экономического сотрудничества. В этой связи я придаю большое значение активной работе межправительственной комиссии и скорому проведению ее заседания», - сказал Пашинян.



Премьер-министр также добавил, что решение правительства об открытии в Молдове посольства Армении свидетельствует о том, что «наша страна готова придать новый импульс двусторонним связям».



В свою очередь, президент Додон поздравил Пашиняна с назначением и пожелал ему успехов. Он отметил, что отношения между странами динамично развиваются, и что он ожидает их дальнейшего укрепления и развития.



Пашинян и Додон обсудили армяно-молдавскую повестку как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Собеседники, в частности, сочли необходимым расширение правовой базы, существующей между двумя сторонами.

Проходящий в Сочи саммит является первой в 2018-м году встречей руководителей стран-участниц ЕАЭС. Высший совет ЕАЭС является высшим органом, в состав которого входят руководители стран-участниц ЕАЭС. ЕАЭС действует с 1-го января 2015 года, в его состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ. Работа саммита начнется с групповой фотографии, после чего состоятся заседания в узком и расширенном составах.

Саммит Евразийского экономического союза состоится в понедельник, 14 мая в Сочи. В Сочи состоится первая личная встреча президента ЕФ Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего евразийского экономического совета. Это первая в текущем году встреча глав государств-членов ЕАЭС и первый контакт Путина после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств. В этой связи, помимо участия в заседании совета, предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание. В заседании Совета примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также новый премьер-министр Армении. В качестве гостя, по словам и.о. помощника президента, будет присутствовать президент Республики Молдова Игорь Додон. Никол Пашинян 13-14 мая проведет с рабочим визитом в России, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в Сочи 14-го мая. В рамках заседания состоится встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Планируются также другие двусторонние встречи.