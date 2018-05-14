Bloomberg: миллиардер снял с аукциона поврежденный автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн

Американский миллиардер Стив Уинн снял с аукциона принадлежащий ему автопортрет испанского и французского живописца Пабло Пикассо (1881-1973) "Моряк" для реставрации полотна. Оно было выставлено на аукцион дома Christie's в Нью-Йорке за $70 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в воскресенье агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, картина была повреждена в минувшую пятницу, обстоятельства случившегося не раскрываются. Агентство при этом напоминает, что в 2006 году Уинн сам повредил другое полотно Пикассо. Причиной стало заболевание, отражающееся на боковом зрении миллиардера. Это привело к тому, что он, показывая произведение искусства друзьям в своем офисе в Лас-Вегасе, случайно попал локтем в полотно, проделав в нем отверстие.