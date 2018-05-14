Левон Тер-Петросян прокомментировал заявления Никола Пашиняна и Вигена Саргсяна о том, что Армения является стороной карабахского конфликта

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян 14-го мая выступил с новым заявлением, в котором прокомментировал позиции Никола Пашиняна и Вигена Саргсяна в их заявлениях о том, что Армения является стороной карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт ilur.am. представляем текст заявления:

«Возражая мнению, высказанному днями ранее Николом Пашиняном об Армении – в качестве стороны карабахского конфликта, экс-министр обороны Армении Виген Саргсян сказал следующее: «Три дня назад, во время пресс-конференции, премьер-министр Армении сообщил ряд соображений по поводу урегулирования карабахского конфликта, которые, по-моему, могут быть опасны. ... Премьер-министр Армении заявил, что не будет резких разворотов в области внешней политики, оданко, в то же время намекнул, что Армения является стороной карабахского конфликта. Это всегда было утверждением Азербайджана, тогда как международное сообщество знает, что Армения является гарантом безопасности Арцаха, является партнером в переговорах, но никоим образом не «стороной карабахского конфликта». Это может иметь далеко идущие последствия. Наконец, в заявлениях Пашиняна есть проявления того, что он не осведомлен о деталях переговоров».(Aravot.am 12.05.2018.

Обвиняющий Пашиняна в «проявлениях того, что он не осведомлен о деталях переговоров» экс-министр обороны Армении Виген Саргсян, на самом деле, сам выявляет свою абсолютную неосведомленность о содержании процесса урегулирования карабахского конфликта. Армения, Азербайджан и Карабах получили статус «сторон карабахского конфликта» в заключительном документе Будапештского саммита ОБСЕ от 6-го декабря 1994 года, а более ясно – в пояснении председателя руководящего совета ОБСЕ, сделанного 31-го марта 1995 года в Пражском документе.

Отсюда становится ясно, что мысль, выраженная Вигрмном Саргсяном о том, будто Азербайджан всегда утверждал принять Армению как сторону карабахского конфликта, является нонсенсом. Азербайджан, на самом деле, требовал не это: он утверждал, чтобы Армению приняли не стороной конфликта, а стороной карабахской войны, а именно – в качестве агрессора. Благодаря блестящим усилиям армянской дипломатии это стремление Азербайджана было провалено в четырех резолюциях Совбеза ООН, в которых четко закреплено, что азербайджанские территории вокруг НКР были захвачены не армией Армении, а местными армянскими вооруженными силами (local Armenian forces).

Если министр обороны Армении не понял этой элементарной разницы, то армянский народ должен быть счастлив, что освободился от этого персонажа, провозгласившего себя отцом идеи нация-армия.

Вне темы – возможно, стоит уточнить, что величайшим достижением армянской дипломатии было международное признание НКР «полноценной и юридически равной стороной» конфликта, что было проиграно, мягко говоря, благодаря преступной неосторожности Роберта Кочаряна, что и стало основанием для всех дальнейших осложнений в урегулировании карабахского конфликта».