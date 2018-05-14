В Индонезии при атаке террористов на полицейский участок пострадали 10 человек

В индонезийском городе Сурабая на острове Ява в понедельник десять человек получили ранения в результате атаки террористов-смертников на полицейский участок. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Отмечается, что четверо террористов-смертников на мотоциклах подорвали себя возле здания полицейского участка. Кроме нападавших в результате инцидента никто не погиб.

Полиция уточняет, что с нападавшими была также восьмилетняя девочка, которой удалось пережить нападение, она доставлена в больницу.

Нападение на полицейский участок совершено на следующий день после серии атак смертников в церквях города Сурабая. В результате терактов в трех храмах в воскресенье погибли 11 человек, более 40 получили ранения.