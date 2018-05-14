Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

На территории Армении ожидаются осадки


14-17 мая и 19-го мая в большинстве регионов республики, а 18-го мая - в северных районах страны преимущественно после полудня ожидаются дожди и грозы, в отдельных местностях возможен град. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.

Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха 15-18 мая повысится на 4-5 градусов, а затем существенно не изменится.

В Ереване столбик термометра в ближайшие шесть дней будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.


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