СМИ: в Германии эвакуировали посетителей фестиваля под открытым небом
Пять тысяч посетителей музыкального фестиваля под открытым небом Seaside Festival в немецком Аурихе (земля Нижняя Саксония) эвакуированы из-за непогоды в воскресенье. Как переает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал t-online.
Как отметили в полиции, площадка фестиваля, расположенная на берегу местного водоема, была освобождена в течение часа. В настоящее время она полностью затоплена.
Сообщается, что из-за эвакуации не смог выступить популярный в Германии комик и музыкант Отто Ваалкес.
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