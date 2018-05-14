В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви

Главой Англиканской церкви Канады впервые в истории станет женщина. Как передает Арменпресс, об этом сообщает CBC News.

Мелисса Скелтон (Melissa Skelton) станет архиепископом и митрополитом церкви в провинции Британская Колумбия и в территории Юкон. Помимо нового поста, женщина продолжит быть епископом в епархии города Нью-Уэстминстер (Британская Колумбия).

«Все что я могу сказать о том, что я — первая женщина-митрополит Англиканской церкви — я благодарна Богу за такую возможность», — сказала она.

Скелтон выросла на юге США в семье адвокатов. Ранее она работала управляющим торговой маркой в компаниях Proctor & Gamble и Tom's of Maine.