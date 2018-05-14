В Сочи стартовала встреча Никола Пашиняна с Тиграном Саргсяном

В Сочи стартовала встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Коллегии экономической комиссии ЕАЭС Тиграном Саргсяном. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Сочи, пресса присутствовала лишь при протокольной части встречи, далее премьер-министр Армении Никол Пашинян беседовал с председателем Коллегии экономической комиссии ЕАЭС Тиграном Саргсяном за закрытыми дверьми.

Саммит Евразийского экономического союза состоится в понедельник, 14 мая в Сочи. В Сочи состоится первая личная встреча президента ЕФ Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего евразийского экономического совета. Это первая в текущем году встреча глав государств-членов ЕАЭС и первый контакт Путина после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств. В этой связи, помимо участия в заседании совета, предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание. В заседании Совета примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также новый премьер-министр Армении. В качестве гостя, по словам и.о. помощника президента, будет присутствовать президент Республики Молдова Игорь Додон. Никол Пашинян 13-14 мая проведет с рабочим визитом в России, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в Сочи 14-го мая. В рамках заседания состоится встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Планируются также другие двусторонние встречи.