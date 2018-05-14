Министр здравоохранения извинился за свои высказывания в соцсетях, которые были неправильно восприняты

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян извинился за свои высказывания в соцсетях, которые, по его мнению, были неправильно восприняты.



Как передает «Арменпресс», записи новоназначенного министра здравоохранения Армении на странице Facebook и заявления, сделанные на различных площадках, стали поводом для различных комментариев и вызвали волну недовольства в армянском обществе. В связи с этим Минздрав Армении вынужден был дать разъяснение.



"Будучи активным в социальных сетях и неравнодушным к программам, реализуемым в сфере здравоохранения, Арсен Торосян всегда высказывал свою позицию и обеспокоенность. Однако в последние дни некоторые высказывания, вырванные из контекста и представленные в Интернете, стали поводом для недопонимания", - говорится в распространенном Министерством здравоохранения сообщении.



Торосян известен в соцсетях как активный пользователь, который регулярно делает публикации по вопросам, касающимся здравоохранения, принимает участие в дискуссионных клубах. После критики некоторых его публикаций, он ограничил доступ к своему профилю в Facebook. В социальных сетях он неоднократно высказывался за проведение массовых превентивных вакцинаций, является сторонником борьбы с табакокурением и выступает за внедрение обязательного страхования.

Накануне Торосян записал видеообращение к пользователям соцсетей, в котором пояснил свои резкие высказывания. В частности, он отметил, что отвечал некоторым пользователям с легким сарказмом и приводил цитату из известного фильма, которая означала, что он выступает против детской смертности. Он отметил, что его цитата была вырвана из контекста, подчеркнув, что для спасения человеческих жизней, в том числе детских, необходимо использовать весь предоставленный наукой арсенал - вакцины, антибиотики, современное оборудование.



В ответ на критику, что он часто комментирует и высказывает свое мнение в соцсетях, министр отметил, что у него сложилось впечатление, что "люди хотят видеть аморфного министра, без собственного мнения, который излишне осторожно отвечает на эти вопросы, чтобы его никто не критиковал".



Он также придал важность проведению вакцинации, подчеркнув, что "это способ не только личной, но и коллективной защиты". Что касается вакцинации препаратом Гардасил, то, хотя программа была предложена предыдущим правительством, Торосян считает ее необходимой и призывает не видеть в этом никакого политического контекста.



В пресс-службе министерства подчеркнули, что министр приносит извинения и отмечает, что озвученные оценки были нацелены на предотвращение заболеваний и спасение жизней, а жесткие ответы и острые примеры исходя из ситуации были нацелены на попытку отрезвить людей и воззвать к их здравомыслию.

Арсен Торосян родился 21 июня 1982 года в Ереване. В 2004 году окончил лечебный факультет Ереванского государственного медицинского университета по специальности лечебное дело. В 2006 году окончил Национальный институт здравоохранения по специальности социальная гигиена и организация здравоохранения, в 2009 году – аспирантуру по специальности общественное здравоохранение и организация здравоохранения. С 2004 по 2005 годы руководил социальной группой НПО "Реальный мир, реальные люди". С 2005 по 2010 годы работал координатором качества семейной медицины и медпомощи в рамках программы реформ первичного звена здравоохранения. С 2010 по 2011 годы руководил отделом мониторинга и оценки Национального центра Минздрава по борьбе с туберкулезом.

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