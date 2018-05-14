На Гавайях объявили эвакуацию из-за образования новой вулканической трещины

Власти Гавайев сообщили об эвакуации жителей населенного пункта, расположенного рядом с одной из автодорог, в связи с возникновением новой вулканической трещины из-за извержения вулкана Килауэа. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства округа Гавайи.

На данный момент известно о возникновении 18 вулканических трещин.

"В настоящее время происходит активный выброс газа и лавы", — сообщается в документе.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 30 домов.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.