Высокое настроение, готовность к работе: новый министр диаспоры Армении впервые посетил ведомство

Новый министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян впервые посетил ведомство. Ранним утром в понедельник он пригласил представителей СМИ на короткий ознакомительный брифинг, сообщив, что придает работе с прессой особое значение.

Как передает «Арменпресс», он сообщил, что в ведомстве ожидаются кадровые перестановки, однако точных сроков он пока не может назвать.

"Для начала мне необходимо познакомиться с заместителями, с сотрудниками, а также с главой аппарата министерства, а в дельнейшем, мы совместно примем все необходимые решения, в том числе, и по кадровой политике», - пояснил Айрапетян.



По словам министра, в основе произошедшей в Армении смены власти была также заложена идея обновления в руководящих органах страны, и Миндиаспоры не является исключением.

Новый министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян при этом отметил, что изменения не будут носить характер кадровых "чисток" - все решения будут приниматься с учетом объективных критериев эффективности, а главной задачей для себя он видит совмещение опыта и молодости в министерстве.



"Поспешных решений приниматься не будет, я настроен позитивно работать с нынешней командой, и я уверен, что нам удастся решить все вопросы, стоящие перед нами", - заявил новый министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян.



Он прокомментировал критику в свой адрес по поводу того, что ему, как самому молодому министру в правительстве Никола Пашиняна, будет сложно эффективно реализовать возложенные на него полномочия.



"Опасения имеются, и они обоснованные, однако могу лишь сказать, что каждодневная работа - с утра и до поздней ночи, даст видимые плоды и сможет развеять эти сомнения", - сказал новый министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян.



Министр также заявил о том, что он и та команда, представителем которой он является, сможет искоренить коррупцию в стране и решить все насущные проблемы Армении.

Мхитар Айрапетян – самый молодой министр в правительстве Армении, ему 27 лет. Окончил факультет востоковедения Ереванского государственного университета. Занимался организацией туристических поездок в Западную Армению. Член партии "Гражданский договор", лидером которой является премьер-министр Армении Никол Пашинян. В партии отвечал за связи с диаспорой.



На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Парламент Армении на специальном заседании 8 мая со второй попытки избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Президент Армении Армен Саркисян 12-го мая назначил ряд министров, завершив тем самым формирование правительства страны.