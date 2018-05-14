СМИ: блок шиитских радикалов лидирует на всеобщих выборах в шести из 19 провинций Ирака

Сторонники радикального шиитского проповедника Муктады ас-Садра, возглавляющего оппозиционный блок "Ас-Сайрун", лидируют в 6 из 19 провинций Ирака. Об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, объявили в понедельник на пресс-конференции представители Избиркома после подсчета голосов в 10 регионах страны.

Активисты "Ас-Сайрун", судя по предварительным подсчетам, завоевали большинство депутатских мест в Багдаде, они празднуют свою победу на улицах города, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации телеканала, на второй позиции пока находится другой оппозиционный блок "Фатх" во главе с экс-министром транспорта и влиятельным командиром одного из подразделений шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири, на третьей - коалиция "Государство закона", ведомая вице-президентом и экс-главой правительства Нури аль-Малики.

Несмотря на успех оппозиции в шести провинциях, по прогнозу телеканала Al-Hadath, большинство депутатских мест - 60 из 328 - достанется блоку "Наср" во главе с действующим премьером Хейдаром аль-Абади. Оппозиционерам из "Сайруна" и "Фатха" телеканал отводит соответственно 51 и 39 мест, коалиции "Государство закона" - 23 места.

В суннитских регионах, судя по предварительному подсчету голосов, лидируют альянсы "Карар аль-Ирак" и "Аль-Ватания" под началом вице-президентов Усамы ан-Нуджейфи и Айяда Алауи.

Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака прошли в субботу в 18 провинциях страны. По данным Избиркома, в голосовании приняло участие 44,5% граждан. На места в законодательном органе власти претендовали представители 320 партий, политических альянсов, а также независимые кандидаты.