СМИ: два пассажирских авилайнера столкнулись в аэропорту Стамбула

Самолет Airbus A330 южнокорейской авиакомпании "Asiana Airlines" столкнулся в воскресенье с авиалайнером Airbus А321, принадлежащий "Turkish Airlines" в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Как передает Арменпресс, об этом в сообщила газета "Джумхуриет".

По ее данным, южнокорейский лайнер, направлявшийся в Сеул, задел крылом хвост турецкого самолета, прилетевшего в стамбульский аэропорт из Северного Кипра. Оба самолета после инцидента были сняты с полетов для проверки. Никто из находившихся в момент столкновения на борту не пострадал.

На место происшествия были вызваны пожарные, которые предотвратили возможность возгорания. После инцидента были приняты соответствующие меры безопасности.



