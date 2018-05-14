СМИ: число жертв пыльной бури и грозы в Индии превысило 60 человек

Число жертв пыльной бури с грозой, которая обрушилась на Индию в воскресенье вечером, превысило 60 человек. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, синоптики предупреждают, что вечером в понедельник удар стихии может повториться.

Ранее сообщалось о 40 погибших. По информации СМИ, в основном от шторма пострадал север и северо-восток страны, хотя погибшие отмечены и в южных штатах.

В основном буря затронула Уттар-Прадеш, где отмечено 38 погибших, разрушено более 100 домов. В штате Западная Бенгалия погибли 12 человек. Также погибшие и пострадавшие отмечены в штатах Андхра-Прадеш, Телангана, в Национальном столичном округе Дели, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Это уже третья подобная буря, обрушившаяся на индийский север в последние дни: в минувший четверг из-за удара стихии по разным оценкам погибли от 11 до 13 человек, ранее 2 мая подобный шторм, сопровождавшийся ливнем и грозой, унес жизни, по последним оценкам, около 120 человек.





