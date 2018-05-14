В Масисском медцентре вновь назревает скандал: некоторые сотрудники не получили зарплату. Пояснения директора

В соцсети Facebook циркулируют сведения о том, будто некоторые сотрудники Масисского медцентра, который несколько месяцев назад оказался в центре скандала, не получили зарплату за март и апрель. «Арменпресс» попытался выяснить, соответствуют ли эти сведения действительности, и в чем причина задержки зарплаты.

Один из врачей Масисского медцентра, который пожелал остаться анонимным, подтвердил эти сведения. «Мы ждем финансирования, часть медсестер получила зарплату, врачам же вообще не заплатили. Директор говорит, что финансирования в январе не было, работников много, бюджета не хватает. Действительно – бюджет сократили, его не хватает на выплату зарплат. Но в чем виноваты мы? Пусть Минздрав пересмотрит бюджет Масисского медцентра, и мы сможем получить наши деньги»,- сказал он и добавил, что врачи не получили зарплату за март и апрель.

По словам директора Масисского медцентра Нунэ Аванесян, вопрос более глобальный. «В этом году наш бюджет сократили на примерно 50 млн драмов. я поступила сюда на работу 27-го мая прошлого года. После того, как овладела всей информацией, поняла, что в 2017 году, как и в прошлые годы, были недовыполнения за 6-7 месяцев. По каким-то причинам в этой больнице не проводились какие-то операции, вмешательства, возможности сделать это при этом были. Поскольку бюджет следующего года устанавливается на основании показателей текущего года, поэтому и сократили наш бюджет на примерно 50 млн драмов»,- сказала директор Масисского медцентра Нунэ Аванесян. По ее словам, кроме указанной причины, если предыдущие бпджеты составляли 538 млн драмов – в январе 2017-го года, и 513 млн драмов – в конце 2017-го года, то в январе 2018-го года им утвердили бюджет в размере 477 млн драмов: в чем причина – она не знает.

По ее словам, зарплата не выплачена не за 2 месяца, а часть сотрудников недополучила пол-зарплаты за месяц. За апрель же зарплата должна быть выплачена до 15-го мая. В отрасли здравоохранения пока никто не получил финансирования, в том числе, Масисский медцентр. «Я лично звонила в Госагентство по здравоохранению, в Министерство финансов Армении, и меня уверили, что, самое позднее, до 14-го мая, деньги поступят. И мы сможем расплатиться с нашими сотрудниками. За май у нас пока задержек нет»,- сказала она. По ее словам, в субботу они провели собрание коллектива, и она разъяснила сотрудникам ситуацию.

По словам директора Масисского медцентра Нунэ Аванесян, благодаря командной работе, они вовлекли в сферу своих услуг мнжество людей, и в апреле они восстановили 8 млн из 50 млн драмов.

На вопрос, на что же были потрачены бюджетные деньги, Нунэ Аванесян ответила, что они пошли на оплату электроснабжения, коммунальные выплаты, лекарства, бензин, воду, вывоз мусора, компьютерные услуги, налоги, оплату машин скорой помощи, оплату штрафов за красные линии, нарушения по котторым допустили служебные машины медцентра - 13000 драмо, и пр. По ее словам, все траты обоснованы документально, ничего лишнего они не тратили.

По словам бухгалтера Масисского медцентра Гоар Киракосян, в январе этого года они не обслуживали госзаказа, а по платным услугам у Масисского медцентра образовалась выручка в размере 13 млн драмов. в феврале у них обслужили госзаказ на сумму в 46 млн 144 тысяч драмов, вместе с платными услугами у Масисского медцентра образовалась выручка в размере 54 млн 21 тысяч драмов. В марте общая выручка составила 51 млн 387 тысяч драмов, в апреле - 48 млн 389 тысяч драмов.

На замечание о том, что разница в бюджетах за эти месяцы не так велика, так почему же не удалось полностью выплатить зарплаты, он ответила, что в связи с порядком начисления зарплат за прошедший месяц в начале будущего образовался дефицир в финансировании.

Медсестра детского отделения Ануш Микаэлян пояснила, что слухи, будто они проводят акции протеста, не соответствуют действительности: «Попросу мы решили спросить у нашего директора – почему нам не платят зарплату, а директор сказала, что нам следует подождать до понедельник»,- сказала она.

Сотрудники сказали, что ранее им зарплаты всегда выплачивали вовремя.

Как сообщалось ранее, директор Масисской больницы сдала в лабораторию той же больницы вместо анализа мочи порцию чайной заварки и получила ответ анализа мочи. В беседе с «Арменпресс» директор Масисской больницы Нунэ Аванесян сказала, что проверить таким образом работу лаборатории ее сподвигли многочисленные жалобы пациентов.

«Я сдавала свою кровь под различными именами и получала различные ответы, сдала в лабораторию вместо анализа мочи порцию чайной заварки и получила ответ анализа мочи – со всеми клеточными компонентами: эритроцитами, лейкоцитами, эителием, чего в чае быть никак не могло»,- сказала она, добавив, что ответ соответствовал примерно картине мочи у больного пиелонефритом.

По ее словам, до этого сотрудники лаборатории неоднократно были предупреждены. В лаборатории работают 15 человек, и 8 из них подали в отставку. Это были старые сотрудники.

«Никого не заставляли писать заявления силой. Они получили оповещения по соответствующим положениям КЗОТ и будут наказаны в рамках закона»,- сказала она.

Нунэ Аванесян работает директором МЦ Масиса примерно 8 месяцев.

По сведениям «Арменпресс» , в областной администрации Араратского района изучают этот инцидент с тем, чтобы прибегнуть к соответствующим дисциплинарным мерам.

Анна Григорян