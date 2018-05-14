Трамп считает, что выход США из СВПД предотвратил захват Ближнего Востока Ираном
Американский лидер Дональд Трамп считает, что выход США из соглашения по ядерной программе Тегерана предотвратил "захват Ближнего Востока" Ираном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующую запись президент опубликовал в воскресенье в своем Twitter.
Он считает, что Иран "ужасно себя вел", пока США соблюдали условия соглашения. "Они пытались захватить Ближний Восток любыми средствами. Теперь этого не произойдет!" - написал президент.
Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, СВПД оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений.