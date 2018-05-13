Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Игроки «Арсенала» веселятся под песню «Ми гна»: ВИДЕО


Футболисты лондонского «Арсенала» после очередной победы развлекались под армянскую песню «Ми гна» («Не уходи»).

Как сообщает Арменпресс, в последнем, 38-м туре, чемпионата Англии по футболу «Арсенал» обыграл «Хадерсфильд» с минимальным счетом.

После победы игроки в автобусе слушали песню «Не уходи», которая популярна в последнее время.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации