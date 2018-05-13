Игроки «Арсенала» веселятся под песню «Ми гна»: ВИДЕО

Футболисты лондонского «Арсенала» после очередной победы развлекались под армянскую песню «Ми гна» («Не уходи»).

Как сообщает Арменпресс, в последнем, 38-м туре, чемпионата Англии по футболу «Арсенал» обыграл «Хадерсфильд» с минимальным счетом.

После победы игроки в автобусе слушали песню «Не уходи», которая популярна в последнее время.