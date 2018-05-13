Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 13 мая провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Никол Пашинян поздравил новоизбранного премьер-министра Армении и пожелал ему успехов на этой ответственной должности.

Никол Пашинян и Хасан Рухани обсудили вопросы армяно-иранских дружеских отношений и сотрудничества, а также ряд международных и региональных вопросов.

Собеседники обменялись мнениями о последних событиях в ядерной программе Ирана. В этом контексте стороны выразили надежду на то, что в результате переговоров можно будет достичь урегулирования ситуации.

Стороны подчеркнули важность углубления взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, а также необходимость эффективного осуществления текущих совместных программ, максимально используя весь потенциал.

В ходе телефонного разговора Никол Пашинян и Хасан Рухани достигли договоренности о согласовании предстоящих встреч.