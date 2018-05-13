В письме Пашиняну Леонтьев принес извинения  за свой неподобающий  комментарий — пресс-служба  премьера

Пресс-секретарь НК «Роснефть» Михаил Леонтьев направил письмо премьер-министру РА Николу Пашиняну, в котором принес извинения за свой неподобающий комментарий.

Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра в ответ на запрос Арменпресс.

Вопрос: Достоверна ли информация о том, что пресс-секретарь НК «Роснефть» Михаил Леонтьев в своем письме извинился перед премьером Николом Пашиняном за неуважительный комментарий в адрес армянского народа, прозвучавший в эфире радио «Комсомольская правда»?

Ответ: Да, Михаил Леонтьев написал письмо Николу Пашиняну, где принес извинения премьеру за свой чрезвычайно эмоциональный и непозволительный комментарий. Он признал, что разногласия в политических подходах никоим образом не могут быть оправданием грубости и резкости его высказываний. Он также подчеркнул, что беспардонная эмоциональность была вызвана исключительно его обеспокоенностью судьбой Армении, которую он считает исторически верным союзником России. Леонтьев заверил, что его комментарии в различных передачах не имеют никакой связи с позицией «Роснефти», выразив надежду, что его неосмотрительное поведение никак не отразится на позитивном сотрудничестве между НК «Роснефть» и Арменией.

Михаил Леонтьев, занимающий пост вице-президента и пресс-секретаря компании «Роснефть», позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Армении и армянского народа в эфире радиостанции «Комсомольская правда».