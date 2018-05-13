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В письме Пашиняну Леонтьев принес извинения  за свой неподобающий  комментарий — пресс-служба  премьера


Пресс-секретарь НК «Роснефть»  Михаил Леонтьев направил письмо премьер-министру РА  Николу  Пашиняну, в котором принес извинения  за свой неподобающий  комментарий.

Об этом сообщили в пресс-службе  премьер-министра в ответ на  запрос Арменпресс.

Вопрос: Достоверна ли информация о том, что пресс-секретарь НК «Роснефть»  Михаил Леонтьев  в своем письме  извинился перед премьером Николом Пашиняном за неуважительный комментарий в адрес армянского народа, прозвучавший в  эфире радио «Комсомольская правда»?   

Ответ:  Да, Михаил Леонтьев написал письмо Николу  Пашиняну, где  принес извинения премьеру за свой чрезвычайно эмоциональный и непозволительный комментарий. Он признал, что  разногласия в политических подходах никоим образом не могут быть оправданием  грубости и резкости его высказываний. Он также подчеркнул, что беспардонная эмоциональность была вызвана исключительно его обеспокоенностью судьбой  Армении, которую он считает исторически верным союзником России. Леонтьев заверил, что его комментарии в  различных передачах не имеют никакой связи с позицией «Роснефти», выразив надежду, что его неосмотрительное поведение никак  не  отразится на позитивном  сотрудничестве  между  НК «Роснефть» и Арменией.

Михаил Леонтьев, занимающий пост вице-президента и пресс-секретаря компании «Роснефть», позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Армении и армянского народа в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 




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