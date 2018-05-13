В составе «Тосно» Давид Юрченко пропустил 5 мячей
Приглашенный член национальной сборной Армении Давид Юрченко участвовал в течение всей игры «Тосно».
Как передает Арменпресс, в 30 туре «Уфа» принимала «Тосно». Хозяевам дома удалось забить в ворота гостей 5 безответных мячей.
По итогам этого тура «Тосно» на 15 месте.
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