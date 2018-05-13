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В составе «Тосно» Давид Юрченко пропустил 5 мячей


Приглашенный член национальной  сборной  Армении Давид Юрченко участвовал в течение  всей игры «Тосно».

Как  передает Арменпресс, в 30 туре  «Уфа» принимала «Тосно». Хозяевам дома удалось забить в ворота  гостей 5  безответных мячей.

По итогам этого тура «Тосно» на 15 месте.




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