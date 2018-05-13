В составе «Тосно» Давид Юрченко пропустил 5 мячей

Приглашенный член национальной сборной Армении Давид Юрченко участвовал в течение всей игры «Тосно».

Как передает Арменпресс, в 30 туре «Уфа» принимала «Тосно». Хозяевам дома удалось забить в ворота гостей 5 безответных мячей.

По итогам этого тура «Тосно» на 15 месте.