Член национальной сборной Армении по футболу Эдгар Манучарян попрощался с «Уралом».

Как передает Арменпресс, армянский форвард поблагодарил екатеринбургских болельщиков: «С первого дня я почувствовал вашу поддержку и доверие. «Урал» стал большой частью моей жизни, и для меня было честью столь долгое пребывание в клубе», - сказал Манучарян.

В составе екатеринбургского «Урала» Эдгар Манучарян выступает с 2012г. В 2017г. какое-то время он выступал в Таиланде, но потом вернулся в «Урал». В этом году Эдгар Манучарян не провел ни одной встречи в составе команды.