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Эдгар Манучарян попрощался с «Уралом»


Член национальной  сборной  Армении по футболу Эдгар Манучарян попрощался с «Уралом».

Как  передает Арменпресс, армянский форвард поблагодарил екатеринбургских болельщиков: «С первого дня я почувствовал вашу  поддержку и доверие. «Урал» стал большой  частью моей жизни, и для  меня  было честью столь долгое  пребывание  в  клубе», - сказал Манучарян.

В составе екатеринбургского «Урала» Эдгар Манучарян выступает с 2012г. В 2017г. какое-то время он выступал в  Таиланде, но потом вернулся в «Урал». В этом году Эдгар Манучарян не провел ни одной  встречи в составе команды.




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